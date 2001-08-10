Как понять, что отношения начали рушиться?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы понять, что вашим отношениям нужен ремонт, необходимо посмотреть на них со стороны. К сожалению, когда в паре начинается разлад, партнеры думают только о себе и о своих ощущениях. При этом они накручивают себя, не обсуждая эти мысли с партнером.

Понять, что отношения начали рушиться, можно только вдвоем. В одиночку можно заблудиться в своих домыслах и самостоятельно разрушить свои отношения. Поэтому мы рекомендуем выбрать какой-нибудь вечер для разговора.

Вас не должно ничто отвлекать, выберите приятную атмосферу, зажгите свечи и подберите вкусный напиток. При этом ужин лучше перенести на позднее время или более ранее. Во время еды разговаривать будет очень сложно.

Решите все проблемы заранее, чтобы ни работа, ни учеба вам не мешала. Отключите телефоны, чтобы никто не мог до вас дозвониться. Доделайте или отложите работу дома. Если у вас в скором времени предстоит проверка курсовой или дипломной работы, которая больше вас нервирует, то закажите повышение уникальности текста на Killer-antiplagiat.ru. Тогда вы сможете быть уверенным, что пройдете проверку с первого раза.

Мы рекомендуем также подготовить список вопросов, которые вам интересны. Чтобы в будущем не отвечать за партнера, лучше узнать правду у него.

Начать разговор следует с себя. Расскажите о своих ощущениях. Честно скажите, что вы думали о ваших отношениях в последнее время. Если вам стыдно, то нужно перебороть свой страх и все равно рассказать. Ваш любимый человек постарается вас понять и развеять ваши страхи. Заранее попросите вас не перебивать, чтобы не сбиться с мысли.

После этого вы должны дать время на раздумье и ответ вашему партнеру. Не стоит торопить с ответом, ведь, возможно, человек не задумывался, что у вас были какие-то проблемы. У вас было несколько дней на размышления и подготовку своих вопросов, а у него их не было.

Если ваш партнер сразу начнет отрицать возможные партнеры в ваших отношениях, можете расслабиться. Значит все в порядке. Стоит стряхнуть с себя напускные проблемы и развеяться, тогда и отношения придут в норму.

Если же партнер согласится, что у вас появился разлад, то стоит вместе подумать, как решить проблемы. Не думайте никогда за двоих. Отношения бывают только у двоих людей, поэтому вам все нужно обсуждать вместе. Тогда вы сможете гармонично развиваться и дальше. В будущем это поможет построить крепкую семью на долгие годы.