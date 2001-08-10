Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смартфоны Honor привлекают внимание достаточно мощной начинкой и демократичной ценой. Они производятся на базе известной китайской компании Huawei. Чаще всего владельцы мобильных устройств данного бренда обращаются в сервисный центр для ремонта экрана, замены микросхем и других элементов. Основные причины поломки: нарушение правил эксплуатации, естественный износ деталей, программный сбой. Своевременное обращение к мастеру значительно увеличит срок эксплуатации смартфона.

Ремонт хонор в Южно-Сахалинске стоит заказать в сервисном центре Pedant, работающем на рынке с 2013 года. Опытные мастера быстро и качественно устранят поломки любой сложности в короткие сроки. А стоимость услуг будет очень демократичная. Сервисный центр оснащен самым современным оборудованием. Благодаря налаженному сотрудничеству с ведущими мировыми поставщиками в наличии всегда есть оригинальные комплектующие.

Преимущества сервиса Pedant в Южно-Сахалинске

Низкие цены на ремонтные работы.

Качественное обслуживание клиентов.

Многолетний опыт работы на рынке.

Высокая квалификация специалистов.

Использование при ремонте качественных запчастей.

Предоставление гарантийного срока на выполненные работы и установленные запчасти (до 3 месяцев).

Бесплатная диагностика мобильных устройств.

Консультирование и запись на прием к мастеру посредством горячей линии.

Большое количество обслуживаемых клиентов в день.

Особенности ремонта телефонов Honor

Стоимость услуги будет зависеть от срочности ремонта и сложности поломки. Во время работы мастера сервиса Pedant в Южно-Сахалинске используют новейшее оборудование: ультразвуковые лампы, паяльные станции, микроскопы, измерители. Также потребуются отвертки, пластиковые лопатки и другие инструменты. Нередко требуется обновлять прошивку и устранять другие неисправности, требующие программного вмешательства.

Наиболее распространенные неисправности телефонов Honor:

повреждение тачскрина;

попадание устройства в воду;

поломка кнопок;

выход из строя блока питания или контроллера;

поломка динамиков и микрофона;

повреждение разъемов;

устройство не видит сим-карту;

поломка камеры.

Самостоятельно разбирать смартфон в домашних условиях не стоит, так как это может усугубить проблему и привести к нарушению целостности микросхем. Из-за ошибок, допущенных владельцами девайсов, стоимость ремонта нередко возрастает.

Источник: Pedant-yuzhno-sakhalinsk.ru.