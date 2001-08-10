Плюсы VPS-сервера с KVM: почему его стоит арендовать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интернет – место для тех, кто хочет зарабатывать деньги или демонстрировать потенциальным заказчикам свои услуги. Хотите, чтобы клиенты видели товар – обязательно создайте сайт. Вот только для последнего нужен сервер, на котором будет размещена вся информация. Он может быть запущен и на своем ПК, но тут есть определенные требования – важны мощные комплектующие, стабильный интернет, определенные навыки. Правильным решением будет использовать VDS – виртуальный сервер на основе физического.

Аренда VDS становится все более популярной услугой, причем как для маленьких сайтов, так и для крупных информационных систем. Абсолютно по всем параметрам такой сервер лучше недорогого виртуального хостинга. При этом он будет стоить меньше, чем полноценный выделенный сервер.

В процессе выбора провайдера и тарифа надо учитывать самые разные характеристики – VDS. Это гипервизор – программное обеспечение, которое использует хостер для эмуляции сервера. Поговорим о популярной системе виртуализации KVM. Арендовать VPS/VDS KVM сервер можно на https://boodet.online/rent-kvm-server, технология работает не только для Linux, но и для Windows и FreeBSD.

Какими плюсами обладает VDS-сервер с виртуализацией KVM

Возможна установка набора дополнений для того, чтобы увеличить функциональность сервера. Код гипервизора качественный, его неоднократно проверяли специалисты и пользователи.

К преимуществам относится высокая скорость. Происходит обращение пользовательских операционных систем к машине напрямую. Помимо этого, гипервизор не отличается требовательностью к ресурсам, а это дополнительный плюс для пользователей.

Возможно создание как изолированных, так и маршрутизированных виртуальных сетей. Кроме того, благодаря аппаратной виртуализации все ресурсы физического сервера обеспечивают работу виртуального. Следовательно, благодаря используемой технологии клиент может не делиться мощностями с прочими арендаторами, а это положительно сказывается на скорости и безопасности.

Почему стоит выбрать Boodet.Online

Перед арендой VPS доступен бесплатный тест предпочитаемой конфигурации. Это разумное решение – вы можете протестировать сервер с виртуализацией KVM и определиться с основными особенностями – операционной системой, процессором, памятью, размером SSD. Виртуальные мощности доступны каждому – от 72 руб/месяц. Надежность на высоте – все данные защищены и хранятся в современных дата-центрах.