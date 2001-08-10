Покупка геодезического шатра: когда это актуально?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Геокупола можно приобретать в собственность или брать в аренду. Для этого заказчику достаточно обратиться в специализированную компанию, которая занимается их изготовлением и реализацией. Ему необходимо определиться с выбором в нескольких моментах:

Тип геодезической конструкции.

Габариты шатра.

Техническая, мебельная оснастка тента и др.

Также нужно решить: брать конструкцию напрокат или покупать геокупол - fullerdome.com/sale-geodesic-structures. Определяющим фактором в этом вопросе является интенсивность использования тента-шатра. Если он нужен всего на раз, например, для проведения частного или публичного мероприятия, то целесообразно взять геодезическую конструкцию в аренду. Капитальные вложения в приобретение сооружения, которое больше не будет использоваться, попросту нецелесообразны.

И даже если геокупол нужен не для разового использования, а для крайне редкого, такой вариант все равно актуален. К примеру, фирма ежегодно проводит загородные тимбилдинги для укрепления командного духа и обмена опытом между сотрудниками. Применение тента раз в год – уж точно не частое событие. И потому нет смысла инвестировать внушительную сумму в приобретение объекта, который гораздо проще и удобнее арендовать, да еще и с такой отдаленной периодичностью.

Целесообразность покупки геокупола

Аренда конструкции актуальна в тех случаях, когда ее применение планируется разово или крайне редко. А вот покупка – наоборот, если шатер окажется востребованным на постоянной или регулярной основе. Например, предприниматель организует оригинальное кафе под куполом. Сооружение будет использоваться постоянно или ежесезонно. Платить ренту за каждый день его эксплуатации – невыгодно в долгосрочной перспективе. Лучше приобрести объект в собственность и такие расходы, пусть и ощутимые, окажутся разовыми.

В качестве еще одного примера можно привести эстрадный, цирковой, театральный коллектив или сольного исполнителя. Если они периодически устраивают гастрольные туры, бронирование залов для выступлений в разных населенных пунктах становится серьезной проблемой. Нужно заранее договариваться, вносить авансовые платежи, заключать контракты – и все равно в любой момент может возникнуть форс-мажор. Наличие в активе сборно-разборного мобильного тента – эффективное решение такой проблемы, ведь зал для выступления, фактически, перевозится вслед за сольным исполнителем или коллективом.